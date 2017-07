ML kinatatakutang maging buong bansa

May pangamba ang minority bloc ng senado ukol sa pagpapalawig ng Martial Law sa Mindanao.

Pangamba ni Senador Francis ‘Kiko’ Pangilinan, na maaring sa buong bansa pairalin ang Martial Law oras na magkaroon ng isolated acts of terrorism sa Luzon at Visayas.

“Hindi pa rin panatag ang loob natin na kung sakali sa darating na mga araw na magkaroon ng isolated acts of terrorism either in the Visayas or in Luzon, will this be the basis to declare Martial Law in Luzon, in Visayas or nationwide?” ayon kay Pangilinan, pa­ngulo ng Liberal Party.

Tinukoy pa nito ang isinasaad ng saligang batas na nagsasabing hindi maaring lumagpas ng 60 araw ang deklarasyon ng Martial Law.

Gayundin ang pa­ngamba ni Senador Risa Hontiveros. “I fear that the plan to extend the Martial Law in Mindanao will pave the way for a Philippines-wide Martial Law,” ayon sa senadora.

May babala naman si Drilon sa tila pagbabalewala o hindi seryoso pagtupad ng kongreso sa tungkulin partikular sa pagdesisyon ng walang sapat na katwiran.

“Humindi po ako sa extension na 150 days dahil sa tingin ko po, ang nararapat na extension ay 60 days lamang,” ayon naman kay Senador Bam Aquino.