ML extension isabit na sa SONA

Iminungkahi ni Senate Minority leader Franklin Drilon na isabay na ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang State of the Nation Address (SONA) ang pagtalakay ng pagpapalawig ng Martial Law sa Mindanao.

Ayon kay Drilon, kung may intensiyon o plano ang pangulo na palawigin ang Martial Law ay huwag na umanong sayangin ng pangulo ang pagkakataon na talakayin ito sa kanyang ihahatid na SONA.

Sa pamamagitan umano nito ay agad rin itong matalakay ng dalawang kapulungan ng kongreso matapos ang SONA na kung saan sila ay naka-joint session.

“By practice we have a joint session only to hear the president’s SONA. What I’m saying is the joint session is to hear the president’s SONA and to tackle the proposed extension of Martial Law. My suggestion to both the leadership of Congress is that we do not adjourn after we hear the President’s SONA but continue for Congress to approve the extension of the Martial Law,” ayon kay Drilon.

Hindi naman sinabi ni Drilon na kung pabor siya sa pagpapalawig ng Martial Law, sa halip nais umano niyang magkaroon ito ng masusing pagtalakay ng kongreso.

3 rekomendasyon ng AFP

May tatlong inilatag na rekomendasyon naman ang Armed Forces of the Philippines (AFP) para sa posibleng pagpapalawig pa ng Batas Militar sa Mindanao.

Kasunod ito ng ipinahayag ni Pangulong Duterte na depende sa assessment ng AFP na siyang magiging basehan niya, ang kanyang desisyon.

Ayon kay AFP spokesperson Brigadier General Restituto Padilla, tatlo ang maaaring maging rekomendasyon nila kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay ang una, panatilihin ang batas militar sa Mindanao; pangalawa, ipagpatuloy ang pag-iral nito sa mga piling lugar doon; at pangatlo, i-lift na ito nang tuluyan.

Dahil dito, kaya masusi umano ang ginagawang assessment ng militar para sa kanilang rekomendasyon sa pangulo.