ML EXTENSION: DESISYON NG BAYAN

“The nation has chosen to stand united in defending the Republic.”

Ito ang reaksyon ng Malacañang sa pamamagitan ng inilabas na pahayag ni Presidential spokesperson Ernesto Abella kasunod nang pag-apruba ng Kongreso sa hirit na palawigin ang Batas Militar sa Min­danao hanggang Disyembre 31, ng taong kasalukuyan.

Kaugnay nito, nagpa­salamat ang Malacañang sa aksyon at desisyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso pabor sa Martial Law extension.

“The extension of Martial Law is essential to the overall peace and stability. The rebellion in Marawi continues to persist and we want to stop the spread of the evil ideology of terrorism and free the people of Mindanao from the tyranny of lawlessness and violent extremism,” ayon kay Abella.

Dinagdag pa ng Palace spokesman na ngayong tapos na ang debate ay dapat nang mag-move on at magkaisang kumilos para maitaguyod ang kaayusan sa Mindanao.

“There is much work to be done to bring back public safety and law and order in the whole island of Mindanao. There is much work to be done in the recovery, reconstruction and rehabilitation of Marawi. Together, let us transform Mindanao into a land of fulfillment,” paghahayag pa ni Abella.

Una nang binigyang-diin ng Malacañang na ang pangunahing puntirya ng hirit na pagpapalawig sa Martial Law sa Minda­nao ay upang maipagpatuloy ng tropa ng gobyerno ang mabilis at tiyak na aksyon sa pagpapalaya ng Marawi City na ginugulo ng mga teroristang Maute.

Pagkamakabayan at tungkulin na panatilihin ang kaayusan sa bansa ang siyang dahilan kung bakit inaprubahan umano ng Kongreso ang pagpapalawig ng Martial Law sa Mindanao.

Ayon kay House of Appropriations Chair at Davao City Rep. Karlo Nograles ang pag-apruba sa Martial Law extension ay nagpapara­ting ng mensahe sa mga terrorist groups na hindi sila uuru­ngan ng pamahalaan.

Sinabi naman ni PBA Partylist Rep. Jericho Nograles na ngayong aprubado na ang Martial Law extension, asahan ng mga residente ng Marawi ang mabilis na rehabilitasyon sa lugar.