MJ, MILES & MATTHIAS, super-viral at super-trending

WAGING-WAGI ang Jollibee sa kanilang super-viral at super-trending na ‘Kwentong Jollibee Valentine Series’ na para sa Araw ng mga Puso.

Huwebes ng gabi hanggang madaling-araw ng Biyernes unang nag-trending at naging usap-usapan sa social media ang bagong ad campaign ng sikat na Pinoy fastfood chain.

Sa tatlong TVC installment ay unang nilabas ng Jollibee sa kanilang Facebook page ‘yung may pamagat na VOW.

Ang lakas ng impact ng nasabing commercial kung saan ang lala­king best friend na akala mo ay ikakasal sa babaeng mahal niya ay NA-BESTFRIENDZONE pala at sa ibang groom ikakasal ang bride!

Wagas ang KUROT-PUSO nito at naiyak ang maraming SAWI.

Gawa ng McCann ang nasabing campaign, produced ng Straight Shooters Media at dinirek ni Ianco de la Cruz.

Sa lakas ng dating ng nasabing commercial ay ang dami agad na-curious sa lalaking bida sa VOW na mabait na hunky-borta ang appeal.

Pansinin din ‘yung yummy hunk na pinakasalan nu’ng girl sa halip na ang kanyang matiising best friend.

“So now everybody’s asking, ‘Who’s that guy in the Jollibee viral ad VOW?’ All of a sudden, some leading men became… OLD,” ang tweet ni Direk Joey Reyes.

Napag-alaman namin na ang bidang lalaki sa VOW na martir na bes­pren ang peg ay si Mark Joseph ‘MJ’ Tam.

Ang true love niyang girl ay si Melissa Lauren ‘Miles’ Atadero.

At ang hot guy na pinakasalan ni Bestie ay si Matthias Rhoads.

Body builder at surfer si Mark Joseph na ma­laki ang kaha at halatang babad sa gym.

Si Miles ay Ateneo graduate at may boyfriend in real life, base sa nakita namin sa kanyang Instagram account.

Ang sarap-sarapang si Matthias ay Fil-Scandinavian model at kasama sa 69 Bachelors ng Cosmopolitan magazine last year.

Hindi kami magtataka kung merong networks o producers na magkainteres na kuning artista ‘yung dalawang guys at ‘yung girl sa VOW TVC.

***

Pati ang ilang celebrities ay may mga reaksyon sa pinag-uusapang TVC.

Sabi ni Ruby Rodriguez sa FB, “Anak ng Tipaklong na Jollibee, eh. Napanood ko lahat, grabe ka!! Umiiyak na kami lahat dito sa Eat Bulaga!”

Hindi naman sure kung kasama sa mga Dabarkads na naiyak sina Alden Richards at Maine Mendoza dahil McDonald’s ang ineendorso nila.

At saka nasa barangay kasi ang AlDub habang nasa Broadway studio sina Ruby.

Aliw ang FB shoutout ni Ciara Sotto na, “Hay nako girl… dapat pinili mo si Bestfriend… magsisisi ka, believe me!” na tila may hugot na personal.

Si Agot Isidro ay nag-post sa IG ng two-piece Chicken Joy with rice na madalas orderin ng magbespren sa VOW.

“Look what you’ve done to me,” caption dito ni Agot na may hashtag na #hugoat #jollibee #kwentongjollibee.

May mga nagsabing ‘yung VOW ng Kwentong Jollibee ay hawig sa ‘First Love’ TVC ng McDo nu’ng 2009 na hindi rin nagkatuluyan ang boy at girl.

***

Pagkatapos ng VOW ay sunod na lumabas ‘yung CRUSH na dinirek ni Joel Ruiz at bida ang masugid na admirer (Enrico Cuenca) na nagsusulat ng notes at dinidikit sa burger na binibigay nito sa kanyang crush (Ashley Ortega ng GMA).

In fairness ay happy ending ito kumpara sa nauna na masakit sa feelings.

‘DATE’ ang pamagat ng pangatlo at huling installment ng patok na Valentine Series, na kahapon ng hapon inilabas ng Jollibee.

Ang award-winning indie filmma­ker na si Pepe Diokno (Engkwentro, Above the Clouds, Kapa­tiran) ang nagdirehe nito.

As of 7:30 PM kahapon ay 9.3M na ang views ng VOW sa Jollibee Facebook page at 7.3M naman ang CRUSH.

Nagkalat na rin ang mga nakakatuwang memes na inspired ng nasabing TVC, na mabilis na nagawa ng malilikot ang isip.

Kwela ‘yung iba’t ibang version ng memes na nagrereak kuno ang McDo sa viral ad ng Jollibee!