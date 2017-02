Mistress of Doom, walang kupas ang PAGMAMAGANDA

By Alwin Ignacio

UNAWANG-UNAWA ko ang himutok at sentim­yento ni Edgar Allan Guzman. Mahusay na aktor si EA at lagi itong buwis-buhay sa mga karakter na ginagampanan niya.

Tapos, may mababa­litaan siyang pahayag ng akala mo kung sinong dukesang walang bahid ng dungis?

Kaso, ang nilalang na binanatan mo ay ang Mistress of Doom & Gloom kaya ayan, ginamit muli ang kanyang site para rumesbak at juice colored!

Ang pagmamaganda, walang kupas.

Hindi na naman kumilos ayon sa ganda niyang ‘di natural.

‘Pag binasa mo ito at ‘di mo alam ang karakas at madilim niyang nakaraan, parang kayhusay-husay niyang nilalang.

Parang galing sa plane­tang Uranus. Alam na alam ang tama at mali dahil sandamukal ang kanyang paghuhugutang mga karanasang kataka-taka at nakakahibang.

Nakaka-tumbling ang mga emotada encarnacion niya upang mailigtas at mailayo ang mga kabataan sa mga palabas pantelebisyon na bastos at kamunduhan ang inilalahad.

Respeto para sa bubot na pag-iisip at kamala­yan of the impressio­nable youth.

Kaya ang diva that you love, hindi na isusulat ang pangalan niya.

Walang saysay ma­kipag-argumento sa isang nilalang na ang pakiwari ay siya ang pinakatama sa lahat.

Dapat magsama s­ila ni mambabatas jes­ter sa krusada para mas nakakatawa ang kasalukuyan.

Isang experto sa Bibliya at isang dalubhasa sa tamang asal at moralidad — what a potent combo!

What a dangerous duo!

‘Wag ko lang sana silang makasalubong dahil ka-afraid much, baka maging asin ako at maibato ko sa kanila ang mga tinapay na nakapaloob sa mamahalin at babasaging garapon.