Mistress of Doom & Gloom, walang wawa ang LITANYA

ANG Mistress of Doom & Gloom, finger pointing ang dramarama matapos ma-suspend ang kanyang Twitter account.

Mahaba-haba ang walang wawa niyang ­litanya kung saan ­sinisisi niya si VP Leni at ang supposedly yellow trolls nito kaya na-suspend ang kanyang account.

Activated na muli ang kanyang account sa Twitter at inaaya ang kanyang mga kauri na magka-Twitter party.

As always and as ­usual, ang Mistress of Doom & Gloom, hindi kumikilos ayon sa kanyang ganda.

All time high ang peso depreciation, ang mga kuda niya ba eh nakatulong para maayos ito?

All time high ang ­inflation, ang mga ­hanash niya ba, may naging benepisyo para mapigilan ang patuloy na inflation?

Ano ang ginagawa ng mga economic at financial advisers of her oh so beloved president para ayusin ang mga katotohanang ito?

Ngayong Marso, may dagdag singil muli sa kuryente. Iyang mga pag­yakyak niya na walang habas at walang patumangga, mapipigilan ang bagong rise sa electricity bill?

Ang bansang ­Tsina, may isang parte sa ating archiphelago na pinakikialaman muli at ang bahaging ito ay ­para sa atin lang ­talaga, ano ang ginagawa ng foreign affairs department tungkol dito at higit sa lahat, Mistress of Doom & Gloom, ano ang opinyon mo tungkol sa katotohanang ito?

Hay, naku, inuulit ko, all together now, isigaw ang katotohanan…

“Salot ang Babaing iyan! SALLLOOOTTT!”