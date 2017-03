Mistress of Doom & Gloom, NAGBUBULAG-BULAGAN

WALA bang sanction na gagawin ang Kapisanan ng mga Broadkaster ng Pilipinas (KBP) sa isang radio station?

Kasi, binigyan nila ang Mistress of Doom & Gloom ng programa at ang ginawa nito, walang habas na pinagmumura ang Pangalawang Pangulong Robredo.

Wala bang batas na nilabag ang babaitang nagmamarunong at nagmamagaling?

What moral ascendancy does she has on all of us to act so callously and spread hatred and lies?

Kung malulutong na mura ang kaya mong ibato kay VP Leni, anong respeto ang inaasahan mong ibibigay sa iyo?

Ang bibig mo, pulos mura at kasinungalingan ang ibinubulalas, wala ka talagang kahihiyan.

Ni hindi yata sumasagi sa isip mo na ang mga asta at gawi mo ay repleksyon of the very man you represent.

Tama na ang dramang ELITISTA ang branding mo sa mga taong hindi sumasang-­ayon sa mga pinaglalaban mo.

Ikaw ang nagbubulag-bulagan.

Bakit hindi mo ipara­ting sa mga sumusuporta sa iyo na hindi mainam sa ekonomiya ang piso na­ting patuloy na naghihingalo? Ano ang sagot mo rito, na ang mga taga-dilaw na naman ang may kasalanan nito?

Sino ba ang economic­ advisers sa kasalukuyan, mga taga-dilaw pa ba?

Mas mataas kesa dati ang mga pangunahing bili­hin — bigas, karne, manok, isda at mga gulay, pati na rin ang staple food ng descamisados na sardinas at instant noodles.

Ano ang ginagawa mo sa mga katotohanang ito, Mistress of Doom & Gloom?

Siyempre pa, isisi na naman sa mga taga-dilaw na kapitalista. ‘Yung market planners at strategists of the present people in power, wala na namang kasalanan.

May perception ang international business community na what­ever fiscal and economi­c gains of the previous administration, eroded at destroyed by the present government na ni wala pang isang taon na nakaluklok sa Palasyo.

Sa international business communities, THERE IS POWER IN PERCEPTION.

Ano ang emotada encarnacion mo rito, Mistress of Doom & Gloom?

Makadilaw na naman at elitist ang mga international business community.

Bakit wala kang suggestions to turn the tide? Bakit pulos finger pointing at pagmumura ang alam mo?

Para kang aso na all bark but no bite!

Sa radio station na binigyan ang Mistress of Doom & Gloom ng ilus­yon na may wawa ang mga sinasabi niya, may panahon pa po para itama ninyo ang pangyayari.