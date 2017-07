Mister ni Francine, naayos ang gusot sa immigration

By Allan Diones

NAKAHINGA nang maluwag si Francine Prieto dahil nakabalik na ng ‘Pinas ang Amerikanong asawa niya na si Frank Shotkoski.

Nu’ng Lunes pinapasok si Frank sa bansa matapos pabalikin ng Singapore dahil sa insidente nu’ng June 25.

Nalaglag sa hindi umaandar na escalator sa Terminal 2 ng NAIA ang may dalang bagahe na mister ni Frank pag-uwi nito galing Singapore nu’ng gabing na ‘yon.

Nasaktan at may dugo si Frank kaya sa galit nito ay napagbuntunan nito ang airport employee.

Napagsabihan nito ng hindi maganda at may kasamang mura ang immigration officer, kaya na-airport to airport ito.

Nag-apologize na si Frank sa Bureau of Immigration and Deportation at hindi na rin blacklisted ang pangalan nito kaya okey na ang lahat.

Sey ni Francine nang makausap namin sa presscon ng Haplos, hindi ugali ng asawa niya ang magwala o mang-away.

Kilala ito ng mga kaibigan nila kaya nagulat din ang mga ito sa nangyari.

Dayalog sa amin ng actress-beauty queen, hindi masamang tao ang asawa niya dahil hindi niya ito pakakasalan kung demonyo ito.

Hindi raw uubra sa kanya ang gano’n. Talagang aksidente lang ang nangyari at aminado itong nagkamali.

Dito na sa ‘Pinas based ang Scientist husband ni Francine na isang molecular biologist.

January 2015 nang maging sila ni Frank at September last year sila ikinasal sa Italy.

Ang sabi sa amin ni Francine, mga next year pa nila planong magka-baby.

Kasisimula lang daw kasi ng companies dito ni Frank, so saka na muna ang mga anak.

Ani Francine, masaya ang married life. At least, finally ay meron na siyang kasama sa buhay.

“Akala ko nalipasan na ako ng panahon, naiwanan na ako ng biyahe tren. ‘Yun pala, may darating talaga para sa ‘yo.”

Naisip niya noon na ‘pag 35-anyos na siya at walang nagpakasal sa kanya, at kung hindi siya magpapabuntis sa isang foreigner ay magtatayo na lang siya ng foundation.

Luckily, nu’ng 35 siya ay kinasal siya kay Frank.

Mas masarap ba ang dyowang foreigner?

“Actually, wala naman sa lahi ‘yan, eh. Nasa tao talaga kung anong klaseng tao siya.

“Ang nagustuhan ko kay Frank, importante sa kanya ang fa­mily niya, mabait siya at saka very supportive siya sa akin.

“Sabi ko nga sa kanya, ‘Alam mo, para kitang BRA, eh! Ang galing ng support mo. Naka-push!’ Ha! Ha! Ha!”

Gumaganap si Francine bilang nanay ni Thea Tolentino, na half-sister ng bidang si Sanya Lopez sa bagong Kapuso afternoon soap na Haplos na magsisimula sa July 10.