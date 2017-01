Miss U walang aabalahin

By Betchai Julian

Muling inanunsiyo ng pamunuan ng Pambansang Pulisya na walang kalsada ang isasara sa Metro Manila kasabay ng gaganaping Miss Universe Pageant sa bansa sa January 30.

Ayon kay Sr. Supt. Emmanuel Licup, ng PNP-Special Task Force ng Miss Universe, mahigpit ang bilin ni Pangulong Rodrigo Duterte na walang isasarang kalsada.

Ito ay upang hindi maabala ang mga motorista at commuters na wala namang kinalaman sa Miss Universe pageant.

Ang MMDA at PNP-HPG ang mamamahala sa daloy ng trapiko kapag gumalaw ang mga delegates.

Sinabi ni Licup na makatutulong din na karamihan ng mga aktibidad at lugar kung saan mananatili ang mga candidates, organizers at jurors ay concentrated sa Entertainment City sa Pasay at Parañaque.