MISS U RAPE JOKE NI DU3O KINUYOG

Muling umani ng mga batikos ang bagong rape joke ni Pangulong ­Rodrigo Duterte na mas haha­ngaan niya pa ang isang taong makakapang-rape ng isang Miss Universe kaysa mang-rape ng bata.

Sa ginanap na 11th Ambassadors’ Tour sa SMX Convention Center sa Lanang, Davao City noong Biyernes, sinabi ni Duterte na ayaw niyang nakakabalita na nire-rape ang mga bata.

“Ang ayaw ko ‘yung bata. Kung pakialaman mo siguro ‘yung Ms. Universe, maybe I would even congratulate you for having the balls to rape somebody when you know that you are going to die.

Pero ‘yung bata, ‘yung mag-rape ka tapos you… mahirap ‘yan,” ani Duterte.

Matapos ito, pinutakte ng mga negatibong kritisismo ng mga netizens si Duterte tulad ng mga sumusunod:

“If Duterte had the slightest sense of propriety, decency & sensitivity & possessed any morals, he wouldn’t have made ANOTHER RAPE JOKE.”

“Every time Duterte blurted a rape joke, the few hope I have for him to change is rapidly ebbing away.”

“Dear Miss Universe organization, are we ­really going to pretend that rape jokes are okay?”

“That new rape joke of Duterte? Not a joke at all the say you’d congratulate a rapist. EVER.”

Kaugnay nito, nanindigan naman si Sen. Risa Hontiveros na hindi dapat maging biro ang rape kahit anong katayuan nila sa buhay, paslit man o sa isang Miss Universe.

“You can’t mess even w/ Miss Universe when it comes to rape. You don’t have balls when you rape somebody. You have a cowardly hatred of women,” diin ni Hontiveros sa kanyang tweet kahapon.

Sa isang press conference kahapon sa Bahay Alumni ng University of the Philippines, itinu­ring ni Hontiveros si Pangulong Duterte bilang kampeon ng ‘chauvinism’ at ‘misogyny’.

“Kailangang hindi maging joke ang panggagahasa at sa paulit-ulit na ganyang pagjo-joke tungo sa isang bagay na napakaseryoso at isang krimen at paglabag sa dignidad at karapatang pantao ng isang babae, lumalabas na si Presidente Duterte ay pinaka naging champion ng male sexism, chauvinism at misogyny,”­ diin ni Hontiveros.