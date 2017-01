Miss U Day gawing non-working holiday

Ipinadedeklara ng isang solon sa Kamara ang Enero 30, 2017 bilang non-working holiday upang ang buong bansa ay mapanood kahit sa telebisyon ang coronation day ng ika-65 Miss Universe.

Ayon sa chairman ng House committee on Metro Manila Development na si Quezon City Rep. Winston Castelo, dahil bihira lamang aniya ang ganitong pagkakataon, nais nito na ideklarang holiday ang nasabing petsa upang ang mga estud­yante at mga manggagawa ay makapanood ng ­inaabangang patimpalak.

“Last hosted by the Philippines in 1994, the much awaited competition of beautiful wo­men from across the globe would be held right here in our country, in Manila actually, so the more the occasion becomes very relevant for all of us,” ani Castelo.

Base aniya sa mga report, aabot sa 500 million tao sa mundo ang nag-aabang at manonood ng live telecast ng Miss Universe na gaganapin sa Mall of Asia Arena sa nasabing petsa.

Samantala, maglalabas ng commemorative stamps ang Philippine Postal Corp. (PhilPost) para sa makasaysayang pagtatanghal muli rito ng koronasyon ng Miss Universe.