Miss U candidates, kabugan sa NatCos

DINAGSA ng beauty pageant fans ang preliminary competition ng Miss Universe nu’ng Huwebes nang gabi sa MOA Arena.

As expected ay pinakamalakas ang hiyawan at palakpakan sa kandidata nating si ­Maxine Medina.

In fairness ay sexy at toned ang body ni ­Maxine nang rumampa siya in her two-piece bikini na may hand-painted design na coconut leaves.

Super-applauded ­siya sa evening gown competition na fringe kung fringe ang kanyang emerald green gown na gawa ni Rhett Eala.

Parang sumasayaw si Maxine habang nagla­lakad dahil sa paggalaw ng mahahabang hibla sa kanyang gown.

Maraming pumuri ­rito, pero meron ding mga nang-okray. Kinumpara ang gown niya sa palawit na gawa sa sinulid at sa chandelier.

Gawa rin ni Rhett ­Eala ang national costume ni Miss Philippines na Mindanao-inspired body-hugging dress, ­tapos ay may suot ­siyang coral-inspired golden headdress accentuated with South Sea pearls.

May mga ­gumawa ng meme na ‘yung headdress ni Maxine ay kinumpara sa hair o scalp massager, at me­ron ding kinumpara ­siya kay Groot, ang tree-like creature sa Guardians of the Galaxy.

Ito ‘yung headdress na sinasabing nasa P1M ang halaga na mula sa Jewelmer.

May bitchy comment na sana raw ay KOTSE na lang ang nilagay ni Maxine sa ulo niya kung ganu’n pala kamahal ‘yon.

***

Kanya-kanyang pa­talbugan ang 86 Miss U candidates sa Parade of National Costumes ­(NatCos).

Mukhang SEA GODDESS si Miss ­Venezuela Marian Habach na may hawak na seahorse ­scepter.

Si Miss Angola Luisa Baptista ay covered with diamonds.

Si Miss Aruba Charlene Leslie ay isang ­SARANGGOLA.

Si Miss Canada Siera Bearchell ay isang giant SNOWFLAKE.

Si Miss ­Germany Johanna Acs ay may ­CASTLE sa ulo.

Si Miss Malaysia Kiran Jassal ay may PETRONAS TWIN ­TOWERS sa magkabilang balikat.

Si Miss Myanmar Htet Htet Htun ay isang PUPPET (na ang dating sa iba ay para siyang si SADAKO ng horror flick na The Ring).

Si Miss Sweden Ida Ovmar ay PIPPI LONGSTOCKING ang peg, na may hawak na malaking cut out ng KABAYO.

Si Miss USA Deshauna Barber ay SUPERHERO ang gimik, kaya lang ay nag-malfunction ang paandar nitong malaking pakpak, kaya tinanggal na lang niya ‘yon pagrampa niya sa stage.

May dalawang ulo ng dragon sa likod ni Miss Chile Catalina Paz Caceres.

***

Bukod sa nagbobong­gahang headdress ay marami rin sa mga kandidata ang may pakpak at puwedeng isama sa cast ng Mulawin V. Ravena.

Si Miss Belize ­Rebecca Rath ay isang PARROT.

Si Miss Bahamas Cherell Williamson ay FLAMINGO.

Si Miss Curacao Chanelle de Lau ay isang yellow-breasted ­ORIOLE.

Si Miss Ecuador Connie Jimenez ay HUMMINGBIRD.

Si Miss Indonesia Kezia Warouw ay isang mythical bird na kung tawagin ay GARUDA.

Si Miss Nicaragua Marina Jacoby ay isang Turquoise-browed MOTMOT.

May mga ibon-ibon ang costume ni Miss Dominican Republic Sal Garcia.

May pakpak din si Miss Panama Keity Drennan.

Si Miss Peru Valeria Piazza ay parang sexy angel model ng Victoria’s Secret.

Si Miss Russia Yuliana Korolkova ay mala-VS angel din ang peg.

Si Miss Netherlands Zoey Ivory ay may windmill sa likod.

Pabulosa ang makulay na headdress ng seksing si Miss US Virgin Islands Carolyn Carter.

Bukod kay Miss Philippines, paborito rin ng MOA Arena crowd ­sina Miss Thailand Chalita Suansane, Miss Colombia Andrea Tovar, Miss Brazil Raissa Santana at Miss Panama Keity Drennan.