Miriam ‘lodi’ at inspirasyon

“An earthworm has five hearts and an octopus has two hearts. Nga­yon, kapag may kilala kang nagmamahal ng dalawa o higit pang tao, tanungin mo kung anong klaseng hayop siya.”

Isa ito sa mga patok na pick up lines ni late Se­nator Miriam Defensor-Santiago.

Mahigit isang taon nang yumao ang tinaguriang Iron Lady of Asia at minsan ding naging Super Girl ng University of the Philippines (UP) sa Diliman, Quezon City dahil sa lung cancer pero marami pa rin ang hindi makakalimot sa kanya.

Katunayan bilang pagkilala sa mga naiambag ni Santiago sa bansa ay iginawad sa kanya ang Quezon Service Cross na pinakamataas na pagkilala na ibinibigay sa mga personalidad na nagbigay ng hindi matatawarang legacy sa bansa.

Sino nga ba ang makakalimot kay Senador Santiago na sa mga huling taon ng kanyang paglilingkod ay nakuha ang kiliti hindi lamang ng mga may edad kundi lalo na ng kabataang Filipino?

Sa pamamagitan ito ng kanyang mga pamatay at pamosong pick up lines na kinalaunan ay pinagsama-sama niya sa mga libro na ‘Stupid is Forever’ at ‘Stupid is Forevermore’.

Bukod sa kanyang sense of humor, unang umangat ang pangalan ni Miriam bilang isang napakatalino, matapang, at buo ang loob na babaeng mambabatas.

Nahalal si Miriam bilang senador noong 1995 kung saan nito nakuha ang respeto ng karamihan lalo pa’t nakilala siyang lu­malaban sa katiwalian.

Katunayan, marami sa mga senador ang aminadong maraming natutu­han mula kay Miriam na itinuring nilang mentor sa kanilang karera.

Pero tumatak din sa marami ang pagbansag niya sa Pilipinas bilang ‘fake passport capital’ noong siya ay naitalaga bilang Immigration Commissioner noong 1988 na naging dahilan ng sunod-sunod nitong death threats.

Si Miriam na pumanaw sa edad na 71 ay ang kauna-unahang babae at Asian na nahalal bilang hukom sa International Criminal Court subalit nag-resign siya noong 2014 nang ma-diagnose ang kanyang lung cancer.

Siya rin ang kauna-unahang Filipino Commissioner sa International Development Law Organization, isang intergovernmental body na nagsusulong ng rule of law.

Para sa kanyang mga kasama sa Senado, mananatili si Senador Miriam Defensor-Santiago bilang ‘lodi’ o idol at inspirasyon sa kanilang pagtupad sa mandatong iniatang sa kanila ng bayan.