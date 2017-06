Minimum fare sa jeep magiging P10 na

Mula sa P8.00, magiging P10.00 na ang minimum fare sa mga pampasaherong jeep sa oras na isabatas ang tax reform measures na nakabinbin ngayon sa Senado.

Ito ang isiniwalat ni Sen. Sonny Angara, chairman ng Senate committee on ways and means, matapos ang isinagawang konsultasyon sa transport ­sector nitong nagdaang araw.

Ayon kay Angara, kahit magbigay ang gobyerno ng subsidiya sa mga tsuper tulad ng ‘pantawid pasada program’, hindi pa rin ito makakasapat upang mabawi ang higit-kumulang sa P6 kada litrong ipapataw na ­excise tax sa diesel.

Dahil dito, gumagawa na ng paraan ang senador upang hindi mahagip ang Public Utility Vehicles­ ­(PUVs) sa papatawan ng karagdagang excise tax sa ilalim ng tax reform measures ng gobyerno.

“Tayo po ay nakikinig sa ating transport at commuter groups na talagang tatamaan dito. We have to ensure that proper safety nets are in place to exclude the PUVs from the tax hike so fares need not increase,” pagtiyak ni Angara.