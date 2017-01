Militar, pulis preparado na sa Pista ng Nazareno

Tweet on Twitter

Nagsimula nang pag­handaan ng pinagsanib na puwersa ng militar at pulis ang taunang selebras­yon ng pista ng Itim na Nazareno na dinarayo ng milyun-milyong deboto tuwing Enero sa ­Quiapo, Maynila.

Ayon kay National­ Capital Region Police Office (NCRPO) director Oscar Albayalde, handa na ang kanilang puwersa­ sa kapistahan na gaganapin sa Enero 9.

Inilagay na sa full alert status ang buong pulis at mga sundalo bilang katuwang ng Manila Police District (MPD) na magsisilbing ground commander para sa katiyakan ng payapang pista.

Mahigit 5,000 pulis, at mga karagdagang K-9 units, ang ipapakalat sa Maynila sa araw na iyon upang tiyakin ang ­kaligtasan at seguridad ng mga debotong dadalo­ sa pista.

Ayon kay Armed Forces of the Philippines (AFP) chief Lt. Gen. ­Eduardo Año, may mga ginagawa na silang plano upang maiwasan ang posibilidad ng terorismo sa pagdiriwang na ito.

Ito’y matapos ang nangyaring pagpapasa­bog sa isang plaza na ­dinaluhan ng mga naki­kipiyesta sa Hilongos, Leyte na ikinasugat ng 34 katao.

Gayunman, iginiit ni Albayalde na walang dapat ikatakot ang publiko, dahil tulad ng sinabi ni Año, wala pa naman silang nakikitang malinaw na pahiwatig ng terorismo at pawang pag-iingat lamang ang kanilang ginagawa.