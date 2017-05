MILF ire-rescue ang mga ISIS hostages

Nag-alok ng tulong ang rebeldeng Moro Islamic Liberation Front (MILF) sa pamahalaang Duterte at handa umano itong iligtas ang daan-daang sibilyan na bihag ngayon ng ISIS sa Marawi City sa Lanao del Sur.

Ito ang sinabi ni Ghazali Jaafar, vice chairman ng MILF, matapos na makipagpulong ang liderato nito kay President Rodrigo Duterte kamakalawa sa kampo ng militar sa Davao City.

Bihag ng ISIS ang 240 mga sibilyan, kabilang ang isang Katolikong pari na si Fr. Chito Suganob na umapela kay Duterte na lisanin ng mga sundalo ang buong Marawi at Lanao.

“We have offered our help to our beloved president to help facilitate the coming out of civilians from their residences and the good president gran­ted our request,” ani Jaafar.