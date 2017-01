MIDNIGHT DRUG MASSACRE

By Nonnie Ferriol

Pawang walang buhay na bumulagta ang apat na katao kabilang ang magka-live-in na hinihinalang sangkot sa ope­rasyon ng iligal na droga matapos na pasukin at pagbabarilin sa loob ng kanilang bahay ng apat na hindi kilalang mga suspek na pinaniniwalang mga miyembro ng vigilante group sa Ca­loocan City kamakalawa ng gabi.

Kinilala ni Caloocan City police deputy chief Supt. Ferdinand del Rosario ang mga biktima na pawang dead on the spot na sina Jefferson Viri, 35, live-in partner nitong si Rowena Robles, 35, isang alyas Jay-Ar, na nasa edad 25-30 na nagsipagtamo ng mga tama ng bala sa ulo at iba’t ibang parte ng katawan, habang naisugod pa sa Tala Hospital subalit idineklarang dead-on-arrival ang biktimang si Michael Louie John Bonostro, 19.

Base sa magkatulong na imbestigasyon nina PO3 Romel Caburog at PO2 Philip Joseph Reglos, sinabi ng saksing si Shiela Abondo, 39, na nangyari ang krimen dakong alas-11:20 ng gabi sa loob mismo ng bahay ng mag live-in partner sa Package 18, Block 7, Lot 27, Brgy. 176, Bagong Silang.

Bigla na lang umanong dumating ang dalawang motorsiklo sakay ang apat na mga kalalakihan na pawang naka-face mask at nang makita ang mga ito ng biktimang si Jay-Ar ay mabilis itong tumakbo papasok sa loob ng bahay ng mag-live-in partner.

Hinabol naman ito ng mga suspek hanggang sa loob ng bahay at nang masukol ay doon na minasaker ang mga biktima.

Nang matiyak na patay na ang kanilang mga pakay ay saka nagsitakas ang mga suspek sa hindi matukoy na direksyon.

Sa pagsisiyasat ng mga operatiba ng Scene of the Crime Operatives (SOCO) sa pinangyarihan ng insidente, narekober ang 13 basyo ng bala ng kalibre .45 baril at tatlong tingga ng bala.

Patuloy din ang follow-up investigation ng pulisya upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspek at inaalam na rin kung may katotohanan ang impormasyon na umano’y sangkot ang mga nasawi sa operasyon ng iligal na droga.