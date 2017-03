Midnight deal sa ERC sisilipin ng Kongreso

By Tina Mendoza

Pinaiimbestigahan sa Mababang Kapulungan ng Kongreso ang gina­wang pagpapalawig ng Energy Regulatory Commission (ERC) ng deadline sa implementasyon ng Competitive Selection Process (CSP) na sinasabing nagbigay-daan para selyuhan ang ilang midnight deals sa pagitan ng power distributors at generators.

Isa ito sa dalawang desisyon ng ERC na ipinasisilip ni Kabayan Rep.Harry Roque sa Kamara.

Kasama rin sa pinasisilip ng solon ay ang desisyon sa interim Maximum Annual Revenue (iMAR) para sa National Grid Corporation of the Philippines (NGCP) sa pagpapalawig sa deadline sa pagtugon sa CSP hinggil pagbili ng supply ng kuryente sa distribution utilities (DUs).

Sa hearing nakaraang linggo sa Kamara ay pinuna ni Roque ang desisyon ng ERC ginawa habang naka-leave diumano si ERC Chairman Jose Vicente Salazar kung saan ay pumabor umano ang ERC sa iMAR para sa NGCP gayong magi­ging dagdag-pasanin ito sa power consumers.

Ang nagbaligtad umano sa naunang desisyon sa iMAR ay ang ERC commissioners na sina Patricia Asirit, Gloria Taruc, Alfredo Non at Geronimo Sta. Ana kung saan pina­boran umano ang iMAR sa halagang P41 billion at itinaas ito sa P43.8billion.

Dahil sa umano’y pagbaligtad ng tatlong commissioners, maaring magtaas ng tinatayang P2.8 billion ang transmission charges na ipapasa sa publiko.

Lumalabas na si Sta. Ana ang OIC ng ERC nang pag-usapan ang NGCP iMAR at walang partisipasyon si Salazar sa pagpihit ng naunang desisyon dahil nakabakasyon ito.