MICHAEL V, SWABE ANG KABAKLAAN

MARAMI ang natuwa na si Michael V ay Kapuso pa rin.

Walang duda na si Bitoy is one of the better comedians na meron tayo nowadays.

Isa siya sa major, major na dahilan kaya patuloy nating pinapanood ang Bubble Gang at Pepito Manaloto.

Si Michael V kasi, magaan at swabe lang ang pagpapatawa. Hindi eksaherado.

‘Pag bading ang kanyang ginagampanan, hindi ka offended.

Pag babae ang kanyang karakter, assured ang audiences na kakaririn niya ito kasi nga very pang-titas of Manila, maternal at endearing panoorin.

Ano na kaya ang nangyari dati sa chikang may Ang Tatay Kong Nanay remake na dapat si Bitoy ang bida?

Matutuloy pa kaya ito o lost on space na? Ano kaya ang mga gusot kaya hindi ito itinuloy? May makakasagot ba sa mga tanong ko?

Sure na sure if Michael does it, he will bring honesty and emotional commitment sa role na Coring.

Kung siya ang bida, sino kayang bata ang pwedeng gawing Niño Muhlach?

Mas intriguing kung sino ang gaganap sa roles nina Philip Salvador at Marissa Delgado pati na rin sa talyadang tropa ni Coring.

Sana, magka-pelikula muli si Bitoy na may full artistic at creative control siya. Tiyak na riot ‘yun.

Si Mike Tan, Kapuso pa rin. May interesado pa ba? Hindi na naman natin siya nararamdaman kahit noon, ngayon pa kaya? Ang alam ko, abangers na ang League sa kanya.