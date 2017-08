MIAA ramp workers binabantayan na

Sinimulan na kahapon nai-surveillance ng mga opisyal ng Manila International Airport Authority (MIAA) ang lahat ng ‘ramp workers’ partikular ang mga nasa baggage working area sa rampa para matukoy ang mga magnanakaw ng mga bagahe ng pasahero sa Ninoy Aquino International­ Airport (NAIA).

Sa pulong na pinatawag ni MIAA general manager Ed Monreal sa lahat ng airline representatives at ground handles, inilahad nito ang mga polisiya na agarang ipapatupad sa pag-submit nito ng buwanang report patungkol sa ‘pilferage and intensify guarding of baggage’ sa departure at arrival area at ang pagpapaigting sa pagkapkap sa lahat ng ramp personnel.

Kinukunsidera ni Monreal na mag-install ng ‘full body scanners’ sa bawat entry at exit point sa NAIA ramp.

Pinaalala pa ni Monreal na estriktong ipatupad ang ‘no pocket, no jewelry, no watch policy’ sa ramp area.

“I expect everybody’s full cooperation and strongly urge that you come up with policies and procedures to clean your ranks so we can achieve orders in our airports.” ani Monreal.