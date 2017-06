Mgnt. conflict sa Uber pinasisilip sa LTFRB

Pinasisilip ng dalawang mambabatas sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) ang naiulat na nangyayaring power struggle sa mother company ng Uber at tiyakin umano na hindi maaapektuhan ng management conflict na ito ang o­perasyon ng pinakamala­king transport network service (TNS) sa bansa.

Ayon kina ABS Party­list Rep. Eugene de Vera at Quezon City Rep. Winston Castelo, ang power struggle ay kasunod ng biglaang pagbibitiw ni Uber CEO Travis Kalanick, ngayon pa lamang ay dapat maging transparent sa tunay na sitwasyon ng Uber at sakaling maging malala ang problema ay dapat na magkakaroon ng return of investment sa mga local investors.

Suportado ni De Vera ang pagkakaroon ng TNS na malaking tulong sa publiko subalit dapat tiyakin ng LTFRB na bago i-renew ang franchise nito ay maa­yos ang pamamalalakad.

“Clearly, the Uber management turmoil in US will have serious repercussions on its Philippine operations,” paliwanag ni De Vera.

Sa panig ni Atty. A­riel Inton ng Lawyers for Commuters Safety and Protection, iginiit nito na habang maaga ay dapat ipatawag na ng LTFRB ang mga Uber representatives para malaman ang tunay na sitwasyon ng kumpanya at hindi mabibigla na mag-shutdown na pala ang opera­tion nito.