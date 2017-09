Mga senador na nakatikim ng hazing, di sagabal sa Anti-Hazing bill

Kumbinsido ang mga senador na walang magiging epekto sa hakbangin nilang amyendahan ang Anti-Hazing Law ang karanasan mismo ng ilang mambabatas sa hazing.

Kasunod ito ng pag-amin nina Senate Minority Franklin Drilon at Senador Migz Zubiri na mismong sila ay nakaranas ng hazing.

Tiniyak ni Drilon na suportado nila ang total ban sa anumang paraan ng hazing.

“I am one of those who went through hazing when i joined a fraternity more than 50 years ago. I will support a total ban on any form of hazing,” pag-amin ni Drilon.

Iginiit naman ni Zubiri na mas alam ng mga personal na nakaranas ng hazing ang mga dapat gawin upang labanan ang karahasang ito.

“This through the years had injured, maimed, tortured and killed hundreds or maybe thousands of young men and women and this should stop,” dagdag ni Zubiri.

Naniniwala naman si Senador Grace Poe na wala sa mga senador na nakaranas ng hazing bago pa man naipatupad ang Anti Hazing Law ang magbabasura ng batas.

“I believe that not one among them is inclined to push for its (Anti Hazing Law) repeal.In fact we are in agreement to introduce necessary amendments to improve its strict mplementation,” pahayag ni Poe.

Binigyang-diin pa ni Poe na alam ng mga mambabatas na dumaan sa hazing ang karahasang dulot nito at ang sakit na ibinibigay nito kaya’t mas isusulong nila ang pagbabago sa batas.