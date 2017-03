Mga salarin sa OFW murder kakasuhan na

Inanunsiyo kahapon ng umaga ng mga awtoridad na kasalukuyan na umanong inihahanda ang kasong isasampa sa mga suspek sa napatay sa bugbog na overseas Filipino worker (OFW) sa labas ng isang bar noong nakaraang Marso 4, na malalang ikinabugbog din ng dalawa nitong kasama.

Nanawagan naman si Quezon City Police District (QCPD) Chief PS/Supt. Guillermo Eleazar sa mga suspek na sina Mohammad Marzan Pitil-Ilan na napag-alamang graduating student ng National University (NU) at itinuturing na primary suspect, Jameel Haron Benito na estudyante ng STI College, Angelo Mark Morata, Cyril Angelo Rada at Earl Brian Grande na pawang mga estudyante naman ng University of East-Manila, na sumuko na lamang upang maidepensa nila at maibigay ang panig nila bago tuluyang isampa ang kasong murder sa kanila.

Kung patuloy umanong magtatago ang mga ito ay mapipilitan ang pulisya na isampa na nga ang kasong murder sa kanila.

Matatandaang una nang nagtungo sa himpilan ng pulisya ang limang kolehiyala na kasama umano ng mga suspek.

Kusang loob na nakapagbigay ang mga ito ng kani-kanilang bersiyon at testimonya hinggil sa pagkakapaslang sa biktimang si Abigail Gino Basas, 28, isang cruise ship photographer.