Mga pari inobliga sa adik

Ipinasa ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga pari ng Simbahang Katolika ang tungkulin sa mga tao na mangumbinsing itigil ang paggamit ng ­ilegal na droga.

“That’s their job. Do act, like your vendetta,” giit ng Pangulo.

Sa talumpati sa turnover ng drug rehab ­facility sa Davao del Norte nitong Biyernes ay sinabi ng Pangulo na “it is the work of the priest to convince the people in barangays to stop using drugs, not mine.”

Binanggit pa ng Pangulo ang galit ng mga pari kapag hindi nakakadalo ng misa tuwing Linggo ang mga mananampalataya at kapag may patay na dinadala sa simbahan na nangangamoy.

“Such hypocrites, we are even asked to pay, son of a b^%*. When I got baptized, my parents­ only paid 25 centavos. When I got married, we paid money at Saint Jude and the presiding priest that time was Father… see, we even got separated,”­ pasaring pa ng Pangulo.

Binanatan pa ng Pangulo ang lahat ng panini­ngil na ginagawa ng simbahan sa kanilang mga serbisyo.

“You have to pay the ritual of every person — you have to pay when you get married or die, you would also be scolded every Sundays,” sabi pa ng Pangulo.