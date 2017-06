Mga namatay sa Marawi ang bayani ng Independence Day

Ang mga sundalong namatay sa Marawi City ang dapat kilalaning ba­yani sa pagdiriwang ng ika-119 anibersaryo ng kalayaan ng bansa.

Ito ang binigyang-­diin ni Sen. Loren Legarda, chair ng Senate committee on foreign relations.

Partikular na tinutukoy ni Legarda ang 13 Marines na napatay sa bakbakan sa teroristang Maute Group noong ­Biyernes at ang 11 sun­dalong namatay sa “friendly fire” o bombang binagsak mula sa war plane ng Armed Forces of the Philippines (AFP).

“The 13 Marines who died. The 11 soldiers who died from airstrikes. They are our heroes on Independence Day. God bless. #IndependenceDay,” diin ni Legarda sa tweet nito noong Linggo ng gabi.

Ang bangkay ng walo sa 13 napatay sa Marawi ay dumating nitong Linggo ng takip-silim sa Villamor Air Base kung saan pinarangalan ito ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte kinagabihan.

Mula nang magkaroon ng bakbakan ang puwersa ng gobyerno sa mga terorista, umabot na sa 58 sundalo ang napatay habang higit-kumulang naman sa 148 tero­rista ang nalagas. Mayroon ding 20 sibilyan ang napatay ng Maute Group.