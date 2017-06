Mga mukha ng Maute Group at ASG nais ipapaskil sa mataong lugar

By Tina Mendoza

Habang umiiral ang Martial Law sa Minda­nao at tuloy ang pagtugis ng militar sa mga rebelde at terorista, nangangamba naman si Quezon City Rep. Winston Castelo na gawing hideout ng mga rebelde at terorista kabilang na ang Maute Group ang Metro Manila.

Bunga nito, hinimok ng mambabatas na siyang Chairman ng House Committee on Metro Manila Development na pagana­hin ng pamahalaan ang Community Intelligence sa bawat barangay, subdivision at village sa kalak­hang Maynila bilang proteksyon sa mga residente.

Iminungkahi nito na ipaskil sa komunidad ang larawan ng mga miyembro ng Abu Sayyaf at Maute Group upang agad na makilala ng publiko at ipagbigay alam sa mga awtoridad ang kinaroroonan nito.

Ani Castelo may milyun-milyong residente ang Metro Manila kaya maaaring humalo sa mga ito ang mga terorista, su­balit kung magiging pa­milyar ang mukha ng mga hinahabol na miyembro ng ASG at Maute Group ay makatutulong na matunton agad ang mga ito.

Maaari umanong i-display ang mga larawan ng mga terorista sa mga pampublikong lugar.