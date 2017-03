Mga kabarong senador hinamon na ‘wag magpatakot

Hamon ni Senador Bam Aquino sa mga ­kapwa mambabatas na kumilos ng malaya at hindi dapat na nagpapatakot kaninuman.

Kaalinsunod ito sa plano ng liderato ng Kamara na maghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Leni Robredo.

Giit ng senador, dapat umanong ipakita ng mga demokratikong institu­syon tulad ng Senado na kaya nitong kumilos nang malaya at hindi nagpapatakot kaninuman.

“Democratic institutions must stand up and fight for our freedom and democracy while we still enjoy it”, ayon kay ­Senator Aquino.

Ayon pa sa senador, maaaring umabot sa ­Senado ang impeachment complaint kung gigipitin ng liderato ng Kamara ang mga kongresista, gaya ng ginawa sa botohan sa death penalty.

“But I have faith that my fellow legislators can still stand up to pressure that may be put on them and act fairly on the matter,” wika pa ni Aquino.

Una nang itinanggi ng Liberal Party na may kinalaman si Robredo sa mga pagkilos ­laban sa administrasyon.