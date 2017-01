Mga dating Miss Universe, magsasama-sama sa Lunes nang umaga

BUKAS nang gabi pa pala ang dating ng 1993 Ms. Universe Dayanara Torres.

Excited ang mga kaibi­gan nito sa kanyang pagdating dahil itutuloy ng dating Ms. U ang kanyang showbiz career.

Isa sa natutuwa sa pagbabalik ni Yari ay si Ariel Rivera na isa sa close friends niya.

Sabi ni Ariel, hindi nawawala ang komunikasyon nila ni Dayanara. Si Gelli de ­Belen daw ang madalas na ­katsika ni Dayanara sa social media.

“I’m excited to see her comeback here. I think she belongs here,” pakli ni Ariel.

Sabi pa ng isa sa mga bida ng Hahamakin ang Lahat ng GMA 7, “The Filipino fell in love with her. So, I’d love to see her back here. I welcome her.”

Ang isa sa ­ikinatuwa nila kay Dayanara ay ang pagiging humble ­nito. Hindi raw pumasok sa ulo nito ang pagkakaroon ng korona ng Ms. Universe.

“I love her energy. I love the way she laughs. She downplayed who she was before.

“I thought, she’s so Fili­pino in every way,” ­puri pa ni Ariel kay ­Dayanara.

***

Nag-courtesy call ang 84 Miss U ­candidates sa Malacañang ­kahapon, kaya good mood si Pangulong ­Rodrigo Duterte sa dami ng magagandang babaeng dumalaw sa kanya.

Umaasa si Pres. Digong na magbibigay ng magandang alaala ang Pilipinas sa lahat na mga kandidatang sumali sa Ms. Universe 2016.

Ang 1994 Miss Universe na si Sushmita Sen ay isa sa judges ng timpalak sa Lunes nang umaga sa SM MOA Arena.

Dagdag attraction sa nalalapit na Ms. Universe ang pagdating ng 1991 Ms. Universe ­Lupita Jones at 2007 Ms. Universe Riyo Mori.

Inaasahan din ang pagdalo nina 2001 Ms. Universe Amelia Vega, 2005 Ms. Universe Nata­lie Glebova at 2014 Ms. Universe Paulina Vega.

***

Ang laki nang pasa­salamat ni Jeron Teng dahil kinuha siya ng AMA Online Education para sa PBA D-League roster.

“I’m really looking forward to playing alongside the AMA OED this season. Representing an institution like AMA gives me a sense of pride and motivation to perform my best. I‘m grateful to be given the opportunity to carry the flag for student of AMA’s online schools,” pahayag ni Teng.

Dream daw niya ­talaga ang PBA kaya first step muna itong sa D-League na nagsisi­mula na.

Sabi pa ni Jeron; “I’m happy because I’m getting closer to my dream which is PBA. So ­papalapit na. ­Excited po ako sa ­upcoming games.

“I’ve been prepa­ring hard. It’s different from college ‘coz D’League is more tough eh. So, I have to prepare myself well.”