Mga bibiyahe inabisuhan na maging maaga sa mga airport

Dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga biyahero ngayong Undas, nag-abisa ang dalawang malaking airline company na Cebu Pacific at Philippine Airlines sa mga pasahero nito na maglaan ng 3 oras bago ang kanilang biyahe.

Sa advisory ng Cebu Pacific sinabi nito na 3 oras bago ang biyahe ay bukas na ang kanilang check in counters para sa mga domestic flights habang 1 oras naman sa international flights.

“Cebu Pacific and Cebgo remind all passengers to allot ample time to check-in, go through security and immigration checks, and process pre-departure requirements, to avoid long queues at the check-in and immigration counters,”ayon sa Cebu Pacific.

Inaabisahan din nito ang kanilang mga pasahero na gamitin ang online check in sa kanilang website at mobile app upang mas maiwasan ang mahabang pila, maaari umano ang web check-in 7 araw hanggang 4 na oras kapag international flights habang 1 oras naman kapag domestic flight.

Gayundin naman ang paalala ng Philippine Airlines, sinabi ni Cielo Villaluna, tagapagsalita ng PAL na upang maiwasan ang delay sa check in ay dapat alamin ng mga pasahero ang mga dapat lamang na handcarry na gamit, ang mga powerbank at mga liquids ay dapat nasa checkin baggage.

Humingi din ang mga airline companies ng pag-unawa sa publiko na dahil dagsa ang pasahero ay maaaring magkaroon ng delay ngunit kanila umanong ginagawan ng paraan para maging maayos ang biyahe sa pakiisa na rin umano ng mga biyahero.

Nagdagdag na ang PAL ng kanilang ground staff sa NAAA Terminals 2 at 3 at nakalatag na rin ang kanilang contingency measures dahil sa Undas exodus.