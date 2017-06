MGA BATA ANG HUMAN SHIELD

Tahasan na umanong ginagamit ng mga Maute fighters ang mga bata sa Marawi bilang human shield habang papalapit sa kanila ang tumutugis na militar.

Sa press briefing, sinabi ni Armed Forces of the Philippines (AFP) regional military spokesperson Lt. Col. Joar Herrera na mga bata at kababaihan ang ginagamit na panang­ga ng mga Maute.

“The local terrorist­ group is using child­ren and women as enemy­ shield or as human shield,” ani Herrera.

Habang ang mga kala­lakihang sibilyan ay pinupuwersa umanong tumulong sa kanilang logistics, food at medical support.

Ginagamit naman umano ng Maute ang mga madrasas (college for Islamic instruction) bilang sta­ging area at ang mga mosque bilang sniper’s nest.

Dahil sa human shield, nahihirapan naman umano ang mga sundalo dahil iniiwasan nilang may madamay na mga sibilyan.

Sa kasalukuyan, uma­abot na sa 164 ang kabuuang bilang ng mga nasawi sa mahigit isang linggong bakbakan sa Marawi City.

Sa nasabing bilang, 120 umano ay mula sa hanay ng Abu Sayyaf at Maute members.

Nasa 25 naman sa panig ng gobyerno, ang nasawi at 19 ang mga sibilyan.

Umaabot naman sa 98 na matataas na kalibre ng armas ang narekober mula sa mga bandido habang 968 na ang sibilyan na naipit sa bakbakan ang nailigtas.

Una nang sinabi ng AFP na nasa 90 porsyento na ng Marawi ang kanilang nabawi mula sa teroristang grupo subalit may ilang lugar pa rin na patuloy na kontrolado ng Maute. (With Betchai Julian)