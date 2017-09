Mexico quake ‘wag sanang mangyari sa Pinas

Tweet on Twitter

Manalangin na hindi mangyari sa Metro Manila ang 8.1 magnitude na lindol sa Mexico dahil kung hindi ay maraming gusali ang babagsak at libu-libong katao ang masasawi.

Ito ang pahayag ni House committee on Metro Manila development chairman Winston Castelo matapos yanigin ng napakalakas na lindol ang bansang Mexico kahapon o madaling-araw sa nasabing bansa.

“Let’s pray na huwag ‘yan mangyari sa Metro Manila dahil matindi ang pinsala ang aabutin natin,” pahayag ni Castelo lalo na’t sa kasalukuyan ay hindi pa, aniya, handang-handa ang taumbayan sa pagdating ng Big One.

Tinatayang 7.2 magnitude ang mangyayari sa Metro Manila kapag gumalaw ang West Valley Faultline kung saan base sa pagtataya ng mga eksperto ay posibleng aabot sa 34,000 ang mamamatay at magdudulot ng pagkasugat ng may 100,000 dahil sa pagbagsak ng mga gusali.

Ang pagtatayang ito ay lumabas sa pag-aaral ng Japan International Cooperation Agency noong 2004 para sa Phivolcs at Metropolitan Manila Development Authority (MMDA).

“That’s the estimate casualties sa 7.2 magnitude, so paano na lang kung 8.1? Manalangin tayo na huwag iyan mangyari sa atin at magtulungan na siguro tayo para ihanda ang bawat isa sa atin,” ani Castelo.

Kailangan na aniyang seryosohin na ang lahat ng paghahanda, hindi lamang sa trabaho, eskuwelahan at komunidad kundi sa loob na mismo ng mga bahay upang alam ng mga ito ang gagawin kapag nagkalindol.

Sa ngayon ay nagsasagawa ang MMDA ng regular na earthquake drill subalit marami pa rin ang hindi nakikisali kaya kailangang aniyang pag-igtingin na ang kampanya bago pa man mahuli ang lahat.

Batay sa ulat, isang kakaiba at may lakas na 8.1 magnitude na lindol ang tumama sa southern Mexico nitong Huwebes ng gabi na ikinasawi ng lima katao.

Ang lindol ay tumama sa karagatan ng Pacifico may 120 kilometers sa timog-kanluran sa bayan ng Tres Picos sa southern Chiapas state, ayon sa US Geological Survey.