Mexico quake paalala sa ‘The Big One’

Maituturing na isang paalala sa publiko na paghandaan ang The Big One nang naganap ang Magnitude 7.1 na lindol sa Mexico kahapon.

Aabot na sa mahigit 200 ang iniulat na namatay sa malakas na pagyanig sa Mexico kasama na ang mga bata mula sa gumuhong primary school.

Ayon kay Philipine Institute of Volcanology and Seismology (PHIVOLCS) Director Renato Solidum, libu-libong tao ang pinangangambahang mamatay sa Metro Manila at sa mga kalapit na lalawigan kung sa bansa mangyayari ang katulad na lindol sa Mexico.

Ipinunto nito na sa dami at dikit-dikit na istruktura sa Kamaynilaan, hindi malayong maapektuhan ito ng paggalaw ng West Valley Fault na sinasabing hinog na.

Kada ika-400 na taon gumagalaw ang West Valley Fault na huling yumanig nuong taong 1658.

Sakop ng 100-kilometer West Valley fault ang ilang bahagi ng Bulacan, Quezon City, Marikina, Makati, Pasig, Taguig at Muntinlupa sa Metro Manila; San Pedro, Biñan, Sta. Rosa, Cabuyao at Calamba sa Laguna gayundin ang Carmona, General Mariano Alvarez at Silang sa Cavite.

Sa ipinalabas na pag-aaral nuong 2004 na pinondohan ng Japan International Cooperation Agency (JICA) para sa PHIVOLCS at Metropolitan Manila Development Authority (MMDA), lumalabas na pupuwedeng umabot ng 34,000 ang masasawi habang may 100,000 iba pa ang masusugatan dahil sa pagguho ng mga gusali kapag naganap ang kinatatakutang The Big One.