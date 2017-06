Metro babahain ng proyekto

Babahain ng proyekto ang ilang lungsod sa Metro Manila partikular ang itatayong dalawang malalaking tulay ng Department of Public Works and Highways (DPWH).

Ito ay matapos lumagda sa isang kasunduan ang Pilipinas sa People’s Republic of China na kauna-unahang infrastructure partnership project sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte.

Lumagda ng Minutes of Discussion (MOD) sina ­DPWH Secretary Mark A. Villar at Embassy of China in the Philippines Economic and Commercial Counselor­ Jin Yuan na magpopondo sa pagtatayo ng dalawang tulay sa mga lungsod ng Manila, Makati, at Mandaluyong at sinaksihan nina DPWH Undersecretary for Unified Project Management Office Ope­rations Emil K. Sadain at Economic and Commercial Counselor Second Secretary Yang Ming.

Samantala, dalawa pang proyekto ang pinaplano ­para sa Panay-Guimaras-Negros Link Bridges at Davao City Expressway na popondohan ng Chinese government sa pamamagitan ng Feasibility Study.