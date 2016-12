MERRY X’MAS, JAPETH!

Nagpaputok si Japeth­ Aguilar ng 5-for-5 3-point shots sa napaagang sabugan sa Fireworks Capital of the Philippines na Bocaue, Bulacan kagabi.

Sorpresang tumirada­ ang 6-foot-9, 29-year-old, Sasmuan, Pampanga native ng perfect shooting sa labas ng arc pa-35 points na may palamu­ting 12 rebounds at two blocks at inari ng Ginebra ang Star, 86-79, sa Manila Clasico ng PBA Philippine Cup sa Philippine­ Arena na sinaksihan ng 23,000 crowd.

Umagwat ng 12 points sa third quarter ang Gin Kings para ikampay ang seventh straight win sa Christmas Day games.

Pang-ninth win din ito sa 10 games overall at third consecutive kontra Star sa laro kapag Pasko.

Si Japeth at ang ama niyang si Peter Aguilar ang una at tanging mag-amang napasailalim kay Tim Cone.

Naitala rin ni Cone ang first back-to-back win ng isang league coach sa Christmas Day game, at nahanay pa si Japeth na pang-anim na nakapukol ng 30 points kina Jimmy Alapag, Jayjay Helterbrand, Gary David, Sol Mercado at Terrence Romeo.

“This is indicative of how we’re gonna win games. We’ve been ­encouraging Japeth to hit 3s,” lahad ni Cone. “I coached his dad Peter, Japeth has great form and great ability, his dad is lights out.”

Tanging si Joe Devance pa ang naka-twin digit sa scoring para sa Gin Kings, inakbayan ang Alaska at Phoenix sa sixth sa 3-3.

Nanguna ang 20 ni Paul Lee sa Hotshots, nalagot ang three-game winning run at subsob sa 10th sa 3-4.

Sa first game, biniktima ng Mahindra ang Blackwater, 97-93, sa overtime para kolektahin ang unang pa­nalo sa pang-anim na ­subok sa season-opening conference.