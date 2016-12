MERRY ANG PASKO!

Ejected si GlobalPort combo guard Stanley Pringle, 2:21 pa sa third period sa second unsportsmanlike foul kay top pick Mac Belo, at nanalasa ang Blackwater para ikahon ang 99-91 victory kagabi sa FilOil Flying V Arena sa San Juan.

Unang nabigyan ng flagrant foul 1 si Pringle 6:43 ng parehong yugto sa pagkanti sa landing spot ni Belo. Nasira ang diskarte ng Batang Pier pagkatapos.

Tumabo ang Gilas member at former FEU standout na si Belo ng 20 points.

Nasundan ang 96-85 win sa NLEX noong Miyerkules, solo second ang Elite sa 4-2 record sa likod ng San Miguel Beer (4-1). Sa 3-2, nakibuhol ang GlobalPort sa apat na iba pa sa No. 3.

“We want to feel ourselves to be in the second spot for Christmas. We want to win against Global and Mahindra on Sunday since it’s Christmas,” reaksyon ni Elite coach Leo Isaac. “Sa tatlong taon sa PBA ngayong lang kami na nag-second midway through eliminations.”

Tulad ng Blakcwater, merry din ang Pasko ng Phoenix nang makubra­ ang pangatlong panalo sa anim na laro sa bisa ng 94-90 come-from-behind win laban sa Meralco sa first game.

Unti-unting tinabas ng Fuel Masters ang 71-59 hinahabol sa likod ng 22 points ni rookie Matthew Wright para masolo ang eighth spot. Bagsak ang Bolts sa ninth kahilera ang Ginebra sa 2-3.

Nakawala ang Phoenix mula sa two-game skid na puro tambakan pa — 123-79 sa Star at 117-98 sa TNT KaTropa.

“Nag-Christmas party kami, ang tahimik eh,” lahad ni Fuel Masters coach Ariel Vanguardia.

“Kasama namin ang mga pamilya ­namin, and we should have been merry because we are celebrating the birth of our Savior, pero ang tahimik.”

Parehong makakapagsaya sa Pasko ang Blackwater at Phoenix.