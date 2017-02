Megan at Mikael, SPONTANEOUS sa wedding bells

BOYFRIEND sa dilim no more si Mikael Daez.

Inamin niya na once and for all, and with so much feelings, na anim na taon na silang nagmamahalan ni Megan Young.

Kaya hindi niya ito inamin dati ay dahil sa, “I wanted to respect her space and at the same time, parang nasanay na tayo na hindi ko na sinasabi.

“I’m not used to divulging my relationships.”

Ang kiyeme latik ni Daez if the future spells wedding bells for him at Megan, “Napaka-spontaneous kami. Baka kapag dinala ko siya to somewhere romantic, maramdaman ko na lang.”

Ano kaya ang mararamdaman ni Daez… ang kanyang pusong tumibok kaya wala siyang magagawa kundi sundin ito?

O ang kanyang puson na nagpagalit sa kanyang junior Mikael kaya go for gold na ang kasalan?