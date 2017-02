Medal of valor sa SAF44 idinepensa ng Malacañang

Idinepensa ng Malacañang ang desisyon ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte na pagkalooban ng meda­l of valor ang mga miyembro ng Special Action Force (SAF) na nasawi sa Mamasapano incident.

Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, pinirmahan na ni PDu30 noong Pebrero 8 ang posthumous conferment ng Medal of Valor para sa 42 pang miyembro ng SAF.

“The Appointments Office is still working on the schedule of the awarding ceremony. So I think we need to… We need to respect the President’s judgment call,” pahayag ni Abella.

Kinuwestyon ng isang retiradong heneral ang pagkakaloob ng medal of valor dahil hindi umano ito dapat ibinibigay nang wholesale.

Maging si Defense­ Secretary Delfin Lorenzana ay tutol na bigyan ng Medal of Valor ang SAF44.

Ito ay matapos iha­yag ni Lorenzana na ang pagbibigay ng nasabing medalya ay hindi ibinibigay sa karamihan sa kadahilanang ang Medal of Valor ay pagkilala sa isang indibidwal dahil sa kagitingan at ang paglagay sa panganib sa buhay dahil sa call of duty.

Iginiit nitong hindi basta-basta ang paggagawad ng highest honor sa isang indibidwal.

“Mayroon talagang board ang nagko-convene para talakayin kung sino ang mabibigyan ng nasabing award,” pahayag ni Lorenzana.