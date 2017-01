Mayors sa illegal drugs may kalalagyan kay PDu30

Gaya ng malalaking shabu dealers, tiyak na may kalalagyan din ayon kay Pangulong Rodrigo Duterte ang mga alkalde na sangkot sa kalakaran ng bawal na gamot.

Mariing nagbanta ­kahapon si Duterte laban sa mga mayor na kasama sa narco-list.

“Kaya kung sabihin mong patayan, eh anak ng… huwag na tayong magbolahan. Pero as long as I’m President, itong malalaking shabu dealers, mamamatay talaga ‘to and the next batch would really be… tatawagin ko iyong mga mayors, i-lock ko, no… kami-kami lang.

Sabihin ko talaga sa kanila. Ngayon, ganoon kakapal iyong pinakita ko sa inyo eh. Hanapin mo iyong pangalan mo diyan mayor, p__-i_ ‘pag nandiyan iyong pangalan mo, may problema ka. Tala­gang papatayin kita,” pagbibigay-diin ni PDu30 sa talumpati nito sa gina­nap na mass oath-taking ng mga bagong hirang na opisyal ng gobyerno.

Dalawang bagay lamang ayon sa Presidente ang pagpipilian ng mga mayor na namamantsa­han ng iligal na droga.

“Either you resign or make a clean breath of everything, come up with a clean nose and we’ll talk.’ Pero kung sabihin mo I will allow, I might go down on the history as the butcher. Eh bahala kayo,” ayon sa Pangulo.

Iginiit ni Pangulong Duterte na hindi siya mangingiming tanggalan ng kapangyarihan ang mga alkalde na patong sa iligal na droga.

“Talagang ang sabi ko huwag ninyo akong lokohin. I will deprive you of the supervisory powers over the police. Second is I will, tanggalin ko lahat ng security mo. Because kung siyudad nila, there is a thriving shabu business there, meaning to say that you are not working as a mayor.