Mayor Sarah kinantiyawan ni PDu30

Missing-in-action si Davao City Mayor Sarah Duterte sa launching ng Azuela Cove sa pinamumunuan nitong lungsod noong Biyernes, dahilan upang hanapin ito ng amang si Pangulong Rodrigo Duterte na naroon sa okasyon.

“Mayor (Sarah Duterte) has sent her regrets that she cannot attend. But you failed to answer my question. Why is she not here?” paghahayag ng pangulo nang magbigay ng talumpati sa harapan ng mga bisita sa nasabing okasyon.

“Why is — baka nanuntok na naman ng she­riff sa labas,” dagdag ng pangulo patungkol sa hindi pagdalo ng anak dahil minsan na itong nasangkot sa pananakit ng isang sheriff sa Davao City.

Kaugnay nito ay pinuri ng pangulo ang Aviana Development Corporation na joint venture company ng Ayala Land, Inc. at Alcantara Group of Companies dahil sa kanilang pangakong magsulong ng economic development sa ilang bahagi ng bansa.

Dumalo ang pangulo sa soft launching ng Azue­la Cove sa Davao City na inaasahang lalong magpapalakas ng komersiyo at lilikha ng trabaho para sa mga taga-Davao at karatig-lugar.

Binanggit din ng PDu30 sa kanyang talum­pati na ipinakikita ng joint venture ang matibay na ugnayan ng gobyerno at pribadong sektor.