Mayor na kaalyado ni Digong ayaw sumunod sa anti-epal memo

Hindi pa nag-uumpisa ang panahon ng kampanya para sa 2019 Midterm Elections ay nababalot na ang isang lungsod sa Metro Manila ng sangkaterbang tarpaulin ng alkalde nito.

Aba lahat na ata ng uri ng okasyon at achievement ng kanyang mga constituent ay ipinangangalandakan ni Mayor sa kanyang mga tarpaulin kasama ang malaking­ mukhang nito.

Mula sa pagyayabang ng panalo ng kanyang kababayan sa isang contest sa national television, pagpasa sa mga licensure examinations, fiesta, iba’t ibang national holidays, hanggang sa birthday ng kapitan­ ng barangay, hindi nawawala ang pagiging proud at maalalahanin ng alkalde.

Kaya sa bawat sulok ng lungsod, sangkaterbang sunud-sunod na tarpaulin ng pagbati ang makikita.

Agaw-atensyon pa naman ang makulay na mga tarpaulin ni Mayor at ang malaking espasyo para sa mukha nito.

Nakapagtataka na ginagawa ito ng alkalde kahit ayon sa bali-balita e wala namang kalaban si Mayor sa eleksyon o baka may nagbabalak?

Hmmm… ang tanong ng mga kababayan ni Mayor magkano ang gastos nito sa mga tarpaulin? Hindi raw ba pwedeng ilaan na lang ito sa pagkain ng mahihirap?

Si Mayor ay mula sa kilalang political clan at ang sabi ng iba hindi raw ito makikitang hindi nakangiti in short si Mayor ay L. O. as in Laging Okay.