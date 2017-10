Mayor Mabilog at Mayor Loot, hindi pa kayo lusot! – Digong

Hindi pa rin nakasisigurong lusot na sa isyu ng iligal na droga sina Iloilo City Mayor Patrick Jed Mabilog at Daan Bantayan, Cebu Mayor Vicente Loot.

Ito ay makaraang ulitin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang banta sa mga alkalde at opis­yal ng gobyerno na sangkot o protector ng iligal na droga.

Sa kanyang talumpati sa commemorative session of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Law Association (ALA) Governing Council sa Malacañang, sinabi ng Pangulo na hindi siya titigil sa pagtugis sa mga opisyal na ginagamit ang impluwensiya at kapangyarihan sa iligal na droga.

Ayon sa Pangulo, bilang lider ng bansa, tungkulin niyang protektahan ang mamamayan at bansa sa kahit na anong paraan.

“As President of the Republic of the Philippines, I have to protect my country at all cost.

Maybe, whatever your rights under… will end when the interest of my country begins.

Sorry to tell you that. Do not ever, ever mess up with my country,” pahayag ng Pangulo.

Sinabi pa ni Pangulong Duterete na susunod na ang Mayor ng Iloilo City na naunang inakusahang protektor ng droga.

“The Mayor of Iloilo City I identified him, this is broadcast nationwide… I said ‘you’re next, you’re next!’” ang pahayag ng Presidente.

Si Mayor Mabilog ay hindi pa bumabalik ng bansa matapos bumiyahe sa Japan noong buwan ng Setyembre para dumalo sa isang disaster ma­nagement conference.

Si Mayor Loot naman na dating heneral ng Philippine National Police (PNP) ay kuwestiyonable ang yaman at ari-arian sa kabila ng paggigiit na kinita niya ito sa kanyang negosyo.