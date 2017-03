MAYMAY NANALO NA!

FEELINGERANG dukesa si Pokwang. Lady in waiting si Kiray Celis na ang best accessory ay si Kirst Viray.

Morning talk show mascot si Melai Cantiveros. Nagmamagandang uri ang dating very close friend ni Mario Maurer ni si Kakai Bautista.

And before we can even say next, heto na ang isang Maymay Entrata na big winner sa Pinoy Big Brother Lucky 7.

Oh my Maymay, nakakaumay!

What do all these ladies have in common? You do the math. You do the logic.

And voila! Lahat sila, may taglay na pambihirang mahirap ipaliwanag.

Ms. Wacky Go Lucky ang branding ni Ms. CDO na kahit saan anggulo ko sipatin, hindi ako sure kung ikatutuwa ko o magdadabog ang aking bangs.

Kasi, ang ilusyon ni Maymay to be part of showbizlandia ay gina­wang katotohanan ng madlang pipol na haling na haling sa pagpapa­katotoo niya raw.

HIndi siya fake. Hindi siya put on. Hindi siya Ms. Orocan. Hindi siya Ms. Plastic.

What you see is what you get and when you look at her, what do we really see?

Hmmm….. mukhang the madlang pipol eh relate na relate with someone who is as common as them.

Nawa’y may talent ang nenitang ito and she makes her own mark. Nawa’y mabura ang persepsyon na she is nothing more but a second rate, trying hard, copycat of Melai.

Hindi ko rin maunawaan kung bakit ang isang cry baby tulad ni Kisses Delavin ang se­cond big placer.

Again, kapag sinipat mo ang nenitang si Delavin, mas gugustuhin ko pang pangasin ang chokolateng kapangalan niya kesa manalig na she has what it takes to become a major, major istarletita.

Sa mga lumabas sa bahay ni Koya, tanging si Tanner Mata ang 100% artistahin at matinee idol package.

Edward Barber will just be another Bailey May at si Yong Muhajil eh may chance na one of those sing and dance teeners.

Cora Waddell will be gone in 60 seconds and nobody will seem to care.

Siempre pa, sina Nikko Natividad at McCoy de Leon ay babalik sa Hashtags.

Magiging estrellang-estrella kaya ang karera ni Entrata ngayong tapos na ang PBB?

Malalaman natin ‘yan sa mga sumusunod na araw. Nawa’y hindi pa ubos ang pixie dust sa Star Magic Kingdom at mag-work ito sa kanya.

***

Out & proud na pala ang relasyon nina Kiana Valenciano & Sam Concepcion.

May picture postings pa na magkasama ang dalawa in the perfect state of coziness.

Malaking bagay na mag-sing irog ang dalawang ito? Do the math and next question, please.

***

Ang Mistress of Doom & Gloom, pinarurungitan ang tabloid writers na lagi siyang pinupuna at pinipitik.

Hay, naku! Malaking-malaking-malaking bagay ba ang mga kuda at hanash niya para patulan?

All together now, with all the feelings coming from our collective kaibuturan… “Salot ang babaing ‘yan! SAAAALLLLOOOT!!!”