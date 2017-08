MAYAYAMAN AT BULAKBOL BAWAL!

Hindi papayag ang mga senador na makinabang sa ipatutupad na libreng tuition sa mga state universities and colleges (SUCs) ang mga mayayaman at mga bulakbol.

Ayon kay Sen. Panfilo Lacson, kanilang tututukan ang implementasyon ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act at ang ilalabas na implementing rules and regulations (IRR) ng Commission on Higher Education (CHED).

“Kailangan malinaw sa IRR na mga deserving students lang kasi kung gagastusan ng pamaha­laan ang bulakbulero at bulakbulera at bobong estud­yante ‘di dapat ­siguro ‘yan. ‘Yan dapat mahihirap at deserving na estud­yante,” wika ni Lacson.

Giit ng senador, hindi lahat ng nag-aaral sa state universities and colleges (SUCs), local universities and ­colleges (LUCs) at vocational-technical schools ng Technical ­Education and Skills Development Authority (TESDA) ay malilibre sa pagbabayad ng tuition dahil sasalain ang dapat makikinabang sa batas.

“Dapat salain din, otherwise napakalaking pondo (ang) kailangan natin. Itong paulit-ulit, nakaka-5 taon na nasa 1st year college pa rin, ‘di tayo papayag noon ‘di ba?” katuwiran ni Lacson sa isang programa sa himpilang DZBB.

Maging ang mga mayayaman na nag-aaral sa SUCs tulad ng University of the Philippines (UP), ayon pa kay Lacson, ay hindi dapat masakop ng libreng tuition dahil kaya namang gastusan ng kanilang magulang ang pag-aaral ng mga ito.

Sa Kamara, umapela si Albay Rep. Edcel Lagman sa mga estudyanteng may kakayahan naman ang mga magulang na mapag-aral na huwag nang makipag-agawan sa libreng edukasyon.

“Students who come from families who could afford to pay tuition fees must be encouraged to opt out in order to reduce the total amount needed,” ani Lagman dahil sa pagta­taya ng mga militanteng grupo, aabot ng P34 billion hanggang P35 billion ang kailangang pondo.

Hindi lingid sa kaala­man ng marami na lumi­lipat sa mga public schools ang mga estud­yante sa private schools kapag nagtataas ng tui­tion ang kanilang eskwe­lahan kahit may kakayahan ang kanilang mga magulang.