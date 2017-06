MAY VICE PRESIDENT NAMAN! — PDU30

Mawala man umano ang Pangulo ay may bise presidente naman.

Sagot ito ni Pangulong Rodrigo Duterte nang putaktihin ng tanong ng mga mamamahayag hinggil sa pagkawala nito ng limang araw matapos bumulaga kahapon sa publiko sa Agusan del Norte at sumunod ay bumisita sa 4th Infantry Division Advance Command Post sa Barangay Bancasi, Butuan City.

Dahil nga biglang hindi nakita, inusisa ng mga mamamahayag ang kalusugan nito na sinagot naman ng pangulo ng: “My state of health is — what you see is what you get.”

Idinagdag nitong ang huli niyang medical examination ay noong nakaraang taon.

Tinanong din kung sumailalim ba ito sa surgery o blood transfusion nu’ng mawala, pero pabiro sinabi ng pangulo na siya ay ‘nagpatuli.’

“What’s your problem? There’s a vice president,” dagdag na sagot ni Duterte sa mga nagtatanong na mamamahayag.

Magugunita na hindi nakita ng publiko si Pangulong Duterte simula noong Linggo, na ayon­ naman kay Presidential spokesperson Ernesto Abella, noong Huwebes, ay pansamantala nagpahinga ang Pangulo matapos ang nakakapagod na schedule nito kabilang ang regular na pagbisita sa mga lalawigan.

Huling nakita si Duterte noong Hunyo 11 sa Caga­yan de Oro, nang bumisita sa mga sundalo na nasugatan sa pakikipaglaban sa tero­ristang Maute sa Marawi. At hindi ito nakarating sa naka-sche­dule na pagdalo sa kinabukasan, Hunyo 12, 2017, sa Independence Day ce­lebrations sa Manila.

Samantala, habang hangad ng marami na ma­laman ang tunay na lagay ng kalusugan ni Duterte, ay pabiro namang sinabi ni House Minority Leader Danilo Suarez na huwag nang pagdududahan kung sabihin man na nasa ‘excellent health’ ang Pangulo sa katwirang isa itong masamang damo kaya matagal na mamamatay.

“May kasabihan masamang damo matagal mamatay… I think it applies he is a bad grass but he is a good president,” pahayag ni Suarez.