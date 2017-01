Tweet on Twitter

Dear Kuya Rom,

Si Danny ay anak-mayamang close friend ko sa high school. Pumasok siya ng college sa Baguio. Ako naman ay pumunta sa Maynila para magtrabaho.

Nagsipag ako sa trabaho. Dito ko nakilala si Edgar, naging boyfriend ko siya at nagustuhan ako ng kanyang pamilya. Ang plano ay ikakasal kami sa June 2017 at may listahan na kami ng mga taong dadalo.

Inimbitahan ko si Danny. Nag-chat kami. Nalaman kong nadisgrasya siya, nalumpo at gumagamit ngayon ng power chair. Hindi siya makakadalo sa wedding cere­mony, pero dadalo siya sa wedding reception.

Kinausap ko ang manager ng hotel kung saan ang reception tungkol kay Danny at sinabi kong gumawa sila ng paraan para siya ay komportableng makadalo.

Mahaba ang biyahe ni Danny mula Baguio papuntang Maynila. Excited kaming dalawa na magkitang muli sa kasal ko.

Pero napapaisip ako. Paano kung hindi siya dumating sa takdang oras? Mababakante ang puwesto para sa kanya, baka may dumating na ibang guest at maupo sa puwesto niya. Limitado kasi ang bilang ng wedding guests namin at may gustong dumalo na hindi nabigyan ng mauupuan.

Sinabi ko sa boyfriend ko ang tungkol kay Danny at okay naman. Sabi niya, ingat, sakit ng ulo ang gawing perpekto ang lahat. Perfectionist kasi ako.

Sorry, kuya, kung makulit ako. Masama ba ang ma­ging perfectionist? May plano bang perpekto? — Fely

Dear Fely,

Malayo pa naman ang June. May panahon ka pa upang lubos mong maayos ang guest list at makatiyak kung sino ang mga importanteng tao na dadalo sa kasal mo. Magbigay ka ng table and seating arrangement para sa lahat ng wedding guests.

Makipag-chat ka kay Danny. Pakiusapan mo siya na sakaling mapadpad siya ng Maynila bago ang kasal, dumaan siya sa mga kalsadang papunta sa hotel kung saan idaraos ang wedding reception upang magamay niya ang ruta sa araw ng kasal. Sa kanyang biyahe, magbigay ng mahabang extra time dahil maaaring masabak ang kanyang sasakyan sa heavy traffic.

Kung siya ay may sari­ling sasakyan at may driver, gumamit sila ng Waze para makaiwas sila sa matrapik na daan. Kung posible, ga­wing maaga sa araw ng Linggo ang kasal; ito ang oras na maluwag ang traffic sa Maynila.

Sa lahat ng ito, wala kang kontrol sa maaaring mangyari. Ang mahalaga, magawa mo ang pinakamabuting preparasyon sa kasal mo. Pagkatapos ng preparasyon, kalimutan mo na ito at ituon mo ang iyong isip sa lala­king magiging asawa mo.

Walang perpektong tao, walang perpektong plano. Kaya alisin mo sa pagkatao mo ang pagiging perfectionist. Ito ay magbibigay lamang sa iyo ng stress, kawalan ng kakuntentuhan at sama ng loob. Ito ay isang uri ng kahibangang gawin ang isang bagay na Diyos lamang ang makakagawa.

Ipagkatiwala mo sa Kanya ang lahat at magiging matiwasay at maligaya ka sa araw ng iyong kasal. God bless you!

Payong kapatid,

Kuya Rom