May operation ‘Tok-Hang’ na rin ang SSS

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Maaring makulong ang may-ari ng isang publishing company dahil sa hindi pagbabayad at pag-remit sa Social Security System (SSS) ng kontribusyon ng kanilang mga emple­yado sa social security pati na ng Employees’ Compensation (EC) matapos paigtingin ng ahensya ang kampanya sa paghahabol sa delingkwenteng employers na lumabag sa Social Security Act of 1997.

Inihain ng SSS, kasama ang PNP, ang dala­wang warrants of arrest laban sa dalawang de­lingkwenteng employers ayon sa pinal at executory na kautusan ng korte dahil mayroong probable cause.

Isang babala ito sa mga employer na walang sinuman ang mas makapangyarihan sa batas at hindi papayag ang SSS sa patuloy na pagwawalang-bahala sa social security protection ng mga miyembro,” ayon kay Social Security Commission (SSC) Chairman Dean Amado D. Valdez.

Hinatulan ng Makati Regional Trial Court sina Victor A. Caluag, ang kanyang 83-taong ina na si Conchita, at Ma. Antonietta R. Henson, miyembro ng Board of Directors ng Silver Stream Publishing Corporation, ng hindi pagbabayad ng kontribusyon sa SSS.

Batay sa desisyon, hindi sinunod ng mga akusado ang kondisyon ng kanilang piyansa at hindi sumipot sa mga pagdinig sa korte kahit na binigyan sila ng notice kaya nag-isyu ang korte ng bench warrants laban sa kanila.

Noong Enero 19, ina­resto ang mga Caluag sa kanilang bahay sa Bel-Air Village, Makati City.

Makukulong sila ng anim hanggang walong taon at pinagbabayad ng hala­gang P1,608,837.45 mil­yon para sa mga hindi nabayarang kontribusyon kasama na ang mga multa hanggang Disyembre 15, 2011.

Sa parehong araw, maghahain din dapat ng warrant of arrest kina Dominador I. Lim, Flo­rencio I. Lim, Rufino Tan Manuel L. Lopez at Jose Fernandez, Jr., mga may-ari ng Paladin Protective & Security Services, Inc. para sa hindi pagre-remit ng loan repayments sa SSS.

Subalit, hindi na sila nakatira sa huling address nila sa San Antonio Village, Makati City.

Inihayag ni Chairman Valdez na magpapatupad ang SSS Operation ‘Tokhang’ bilang isang paraan ng pangongolekta. Sa ilalim ng mekanismong ito, maglalabas ng show cause order ang SSS sa mga delingkwenteng employers para bigyan sila ng pagkakataon na sumunod sa SSS Act. Kung hindi, sasampahan sila ng kaso.

Idinagdag ni Dean Valdez na ilalabas sa media ang pangalan ng mga nagungunang deling­kwenteng employers.

Abangan natin kung kaya bang tablan ng ‘shame campaign’ ang mga negosyante at may-ari ng malalaking kompanya na hindi sumusunod sa batas tungkol sa tamang pagre-remit ng share nilang kontribusyon sa SSS para sa kanilang mga empleyado.