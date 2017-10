Mga laro ngayon (MOA Arena)

2:00 p.m. – UST vs. UE

4:00 p.m. – FEU vs. Adamson

Muling sasandalan ng FEU ang nakakasakal na depensa para mapahaba ang kanilang winning run pagharap sa kapwa nag-iinit ding Adamson ngayong araw sa 80th UAAP basketball sa Mall of Asia Arena.

Parehong nakasakay sa three-game winning run ang Tamaraws at Soaring Falcons, pagkatapos ng tampok na laro mamaya ay may mapuputulan.

Magkabuhol ang dalawa sa 4-2.

Nalimitahan ng Tamaraws ang pambato ng Figh­ting Maroons na si Paul Desiderio sa siyam na puntos sa 78-59 win ng mga taga-Morayta noong Oct. 1.

“First time namin this year to limit a team below 60 points. ‘Yun ang focus namin sa start of the game, to limit them defensively. Timing din na we caught them on an off-night.” ani FEU coach Olsen Racela.

Samantala, paniguradong isang team na lang ang hindi makakatikim ng talo pagkatapos na laban ng UE at UST sa first gamen.

Parehong nasa ilalim ng team standings ang Red Warriors at Growling Tigres bitbit tig 0-6 cards.