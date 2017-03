MAY MAPUPUTULAN

Mga laro ngayon (The Arena, San Juan)

8:00 a.m. — UE vs. UST (m)

10:00 a.m. — Adamson vs. NU

2:00 p.m. — UP vs. UE

4:00 p.m. — Ateneo vs. UST

Magpapasiklaban ang University of Santo Tomas at Ateneo, dalawa sa pinakamainit na teams sa UAAP Season 79 women’s volleyball, sa The Arena sa San Juan ngayon.

Mataas ang kumpiyansa ng Tigresses matapos ang four-game winning run, susubukan naman ng Lady Eagles na dagitin ang ikapitong sunod na panalo. Isa sa kanila ang mapuputulan ng streak.

Galing sa 1-3 na umpisa ay unti-unting nakuha ng Tigresses ang hinahanap nilang laro pero agad nagpaalala si UST coach Kungfu Reyes na huwag silang pakakampante.

“Talagang malaki ang pagbabago ng team, nag-start na sila mag-usap, ‘yung oxygen sa muscle pumapasok na, ‘wag lang pasukan ng hangin ang utak magkakaproblema kami d’yan,” saad niya. “Basta mag-loosen up lang sila, mag-enjoy, kasi natututo kami sa mga kalaban namin.”

Muling magpapasikat ang mga taga-España na sina Sisi Rondina at EJ Laure kasama sina Mary Dominique Pacres, Christine Francisco at Pam Lastimosa kontra mga taga-Katipunan na sina Michelle Morente, Jhoana Maraguinot, Bea de Leon at Kat Tolentino.

Kumportable sa No. 1 spot ang Lady Eagles sa 7-1, dalawang panalo na lang ay makakakuha na sila ng at least playoff berth sa semis.

Kapag naman nakuha na ng Ateneo ang ika-10 panalo ay sigurado na sila sa Final Four at puwede pa sa twice-to-beat kapag sinuwerte sa top two.

Pero ayon kay Ateneo assistant coach Sherwin Meneses, wala sa isip ng kanyang mga bata ang standings.

“Team effort ang nangyayari. Mataas ang confidence ngayon ng mga bata. Kapag naglalaro, parang walang standings ang iniisip ng mga bata,” aniya.

Magtutuos naman ang University of the East at University of the Philippines sa first game.

Susubukan ng Lady Warriors (1-7) na palalain ang sitwasyon ng Lady Maroons na nasa putikan (4-5).

Agad na nagpakitang gilas ang UP na nag-uwi ng apat na sunod na panalo pero kagaya ng biglang alagwa ay mabilis din ang lagapak.

Nagbulsa ng apat na sunod na panalo ang UP sa umpisa ng torneo pero kasunod ay apat na talo.