May mapapala ba tayo sa Miss U?

Naniniwala si Department of Tourism (DOT) Sec. Wanda Corazon Teshiba Tulfo-Teo na magbubunga ng economic momentum ang pag-host ng Pilipinas sa 65th Miss Universe 2016.

Sa aking naging pa­nayam sa programang Oro Mismo sa DZRJ, sinabi ni Sec. Teo na ito ay dahil sa nai-show case na sa lahat ng mga Miss Universe bets ang mga top tourist destinations sa bansa.

Ipinaliwanag ng kalihim na nagustuhan ng mga kandidata ang mga lugar na pinuntahan nila sa Pilipinas at marami raw sa kanila ang namangha sa ganda ng bansa.

Dahil dito sinabi ng kalihim na darami na ang turista na pupunta sa bansa at magbubunga ito ng economic progress.

Ang DOT ang namamahala sa promotional­ tour ng Miss Universe 2016 at noong isang gabi ay ginanap na ang preli­minary selection kung saan dito pipiliin ang papasok sa top 12.

Gaganapin ang grand coronation night sa SM Mall of Asia Arena sa darating na January 30 ngayong buwan.

Para sa isang ordinar­yong mamamayan na hindi naman kayang magbayad ng pagkamamahal ng tiket sa Coronation Day, bukod sa makikipanood na lang nang libre sa telebisyon, nagtatanong sila kung ano naman ang kanilang mapapala?

Paano makikinabang si Juan dela Cruz ma­ging sikat man tayo at panoorin ng buong mundo? Makakapagdagdag ba ito sa pambili nila ng ilang kilong bigas at ulam sa palengke?

Sabihin man nating dagdag turista, dadami rin ang trabaho. ‘Yun nga lang, huwag sanang ma-highlight sa pagpuna ng mga turista ang masamang situwasyon at problema ng bansa kagaya ng sobrang traffic sa kalunsuran, peace and order, at sistema ng transportasyon na madalas magka-aberya kagaya ng palpak na serbisyo ng LRT at MRT?