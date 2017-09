May kaparusahan ang pambabastos sa Lupang Hinirang

Tweet on Twitter

Naging kontrobersiyal ang ginawang pambabastos gamit ang social media sa pambansang awit ng Pilipinas ng isang Pinay na transgender na nasa London.

Sa pamamagitan ng Facebook Live ay malaswang isinayaw ng isang Maria Sofia Love ang pambansang awit ng bansa na Lupang Hinirang.

Dahil sa lantarang pambabastos sa ating pambansang awit ay umani ng sangkatutak na batikos sa social media si Maria Sofia Love.

Maliban sa inaning batikos ay may seryosong kasong kakaharapin ngayon ang transgender at ito ay ang pagkakakulong ng isang taon at pagmulta ng P20,000.

Ang pambabastos ng transgender sa pambansang awit ng Pilipinas ay isang paglabag sa Section 38 ng Republic Act 8491 o mas kilala bilang “Flag and Heraldic Code of the Philippines.”

May kaakibat din itong kaparusahang pagkakansela sa Philippine passport.

Panggising na rin ang ginawang senaryong ito ni Maria Sofia Love para maipabatid sa lahat na may seryoso tayong batas laban sa mga nambabastos sa ating pambansang awit.

Sang-ayon tayo sa boses ng nakararaming hindi nagustuhan ang lantarang pambababoy ng transgender sa Lupang Hinirang kaya dapat na ipataw dito ang pinaka­mabigat na parusang isinasaad ng batas upang maipakita ang ka­seryosohan ng ating bansa sa sinumang magpapamalas ng pambabastos sa ating pambansang awit.

Kaakibat din ng eskandalong ito ay napapanahon na rin para muling palakasin ng mga eskuwelahan gayundin ang sangay ng ating gobyerno ang pagpapakalat ng impormasyon hinggil sa usaping ito upang lahat ay magkaroon ng sapat na kaalaman sa kasong maaring kaharapin sa pambabastos sa ating pambansang awit gayundin sa bandila ng Pilipinas dahil hindi lang ang mga Filipino ang nababastos kapag ito ay ginagawa kundi ang ating bansa sa pangkabuuan.